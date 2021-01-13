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13.01.2021 - 15:37 | | DHA

Son dakika... Engelli adam 6 gün sonra bulundu!

Bursa’da 6 gün önce kaybolan 46 yaşındaki engelli adam için ailesinin bir televizyon programına katılarak, bulunması için yardım istedi. Çalışma başlatan ekipler bugün gelen bir son dakika ihbar üzerine İzzet Döndü’yü Yeşil Cami’nin bahçesinde buldu.

Son dakika... Engelli adam 6 gün sonra bulundu!

Yüzde 80 zihinsel engelli olan İzzet Döndü, 7 Ocak günü, ailesiyle yaşadığı Mustafakemalpaşa’daki evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü, polis ile jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Anne ve kızı, ayrıca bir televizyon programına katılarak, İzzet Döndü’nün bulunması için yardım istedi.

160 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken, bir kişi İzzet Döndü'nün İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi’ndeki Yeşil Cami’nin bahçesinde oturduğunu bildirdi. İhbar üzerine cami bahçesine gelen polis ekipleri, İzzet Döndü’yü buldu. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Döndü, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Döndü’nün bulundu haberini alan ailesi ise sevinç yaşadı.

POLİS MEMURU MONT ALDI

İzzet Döndü’nün üşüdüğünü gören polis memuru ise, bir mağazadan aldığı montu adama giydirdi. Polis memurunun montu Döndü’ye giydirdiği anlar kameraya yansıdı.

 

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