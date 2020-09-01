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01.09.2020 - 09:23 | | İHA

Son dakika... Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında, Giresun'daki sel felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılan bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL'ye bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, "Öyle mi oldu. Ben ne aldığımın farkında değilim" dedi.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİNE DESTEK

2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezatı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Bakan Pakdemirli, Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı.

ERDOĞAN'IN DESTEĞİYLE KIYASIYA BİR YARIŞ YAŞANDI

10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı. Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon dolara alıcı buldu.

Son dakika... Erdoğanın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi



"BEN NE ALDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

1.7 milyon TL'ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, "Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Erdoğanın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödendi

Son dakika... Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında, Giresun'daki sel felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılan bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu.
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