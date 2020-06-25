25.06.2020 - 12:05 |
Son dakika haberi | Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti
Son dakika haberi... Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.
Eren Bülbül, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşım yeniden gündeme geldi.
Kocası tarafından yaralanan kadın: "Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var!"Çorum’da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (30), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Muzaffer B.'nin (43) yargılanmasına devam ediliyor. Ölümden dönen Sakine B., "Beni bıçakladıktan sonra 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. Eğer şimdi yaşıyorsam, havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hakim bey, 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.