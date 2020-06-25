MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi | Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti
ABONE OL
25.06.2020 - 12:05 |

Son dakika haberi | Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

Son dakika haberi... Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

Eren Bülbül, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşım yeniden gündeme geldi.

Son dakika haberi | Eren Bülbülün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

Kocası tarafından yaralanan kadın: "Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var!"Çorum’da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (30), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Muzaffer B.'nin (43) yargılanmasına devam ediliyor. Ölümden dönen Sakine B., "Beni bıçakladıktan sonra 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. Eğer şimdi yaşıyorsam, havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hakim bey, 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

Son dakika... Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

Sıradaki Haber