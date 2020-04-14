14.04.2020 - 17:17 |
Son dakika! Ergenekon savcısının tahliyesine itiraz edildi
Gelen bir son dakika haberine göre; “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye edilen eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine itiraz edildi.
ELİF ALTIN / İstanbul
FETÖ soruşturması kapsamında aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan, meslekten ihraç edilen ve hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş yargılandığı İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.
TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ
Tahliye gerekçesinde, “delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" ifadeleri yer aldı. Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma savcısı tahliye kararına itiraz etti.
Diyanet'ten oruç açıklaması! 'Ertelenmesi mümkün değildir'Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir." dedi.