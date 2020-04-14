Son dakika! Ergenekon savcısının tahliyesine itiraz edildi

ELİF ALTIN / İstanbul

FETÖ soruşturması kapsamında aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan, meslekten ihraç edilen ve hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş yargılandığı İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.



TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Tahliye gerekçesinde, “delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" ifadeleri yer aldı. Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma savcısı tahliye kararına itiraz etti.