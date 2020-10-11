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11.10.2020 - 16:22 | | AA

Son dakika... Ermenistan'ın füzeli saldırısı kamerada

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Ermenistan'ın Gecce kentini vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.

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