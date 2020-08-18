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18.08.2020 - 09:53 | | İHA

Son dakika... Erzincan'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Erzincan'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Son dakika... Erzincan'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı!

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı:

“1 İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına.

2- İlimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına.

3- Düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına.

4- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına.

5- İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

 

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