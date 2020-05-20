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20.05.2020 - 17:06 | | DHA

Son dakika... Erzurum'da yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Erzurum'dan, Oltu ilçesindeki mahallesine dönen yaşlı adamda corona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.

Son dakika... Erzurum'da yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı!

Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti. Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede corona virüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı. Yapılan testlerde yaşlı adamanı teması olan 33 kişiye corona virüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi’nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş- çıkışlar kapatıldı. Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

 

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