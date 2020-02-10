Son dakika... Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit

Yaşanan son dakika gelişmelerini aktarıyoruz...

16.04: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib’de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan kahraman askerlerimize düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" dedi.

15.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştiriyor.

15.41: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

15.33: İletişim Başkanı Fahrettin Altun alçak saldırı sonrası açıklama yaptı. Altun, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir " dedi.

15.30: MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.