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24.06.2020 - 09:48 | | İHA

Son dakika... Esenyurt'u sel vurdu! Otomobiller kurtarılmayı bekliyor

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da dün etkili olan ve Esenyurt'ta sele yol açan şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi.

Son dakika... Esenyurt'u sel vurdu! Otomobiller kurtarılmayı bekliyor

Toprak kayması sonucu istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. İstinat duvarının altında kurtarılmayı bekleyen araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan drone ile görüntülendi.

Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü. Esenyurt Kıraç’ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteynır devrildi.

Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı. Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor. 

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