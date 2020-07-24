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24.07.2020 - 05:51 | | AA

Son dakika... Eskişehir'de korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Son dakika... Eskişehir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika... Eskişehirde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklandı.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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