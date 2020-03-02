Son dakika... F-16 karanlık bölgeye geçti! İşte adım adım SU-24 operasyonu

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye Rejimi'ne ait hava savunma sistemlerine büyük zararlar verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şimdiye kadar 5 hava savunma sisteminin (HSS) imha edildiğini açıkladı. TSK, vurulan HSS'lere yoğun elektronik harp uyguladı. Vurulan HSS'ler arasında Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22), SA-17 Buk Füze Sistemi yer alırken, Hama'da konuşlu S-300'lerin de vurulduğu ileri sürüldü.

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ DAMGA VURDU



Savunma politikası analisti Turan Oğuz, İdlib'te HSS'lerin nasıl vurulduğunu Milliyet'e anlattı. HSS'lerin vurulması için öncelikle aktif ve radarların çalışır olması gerektiğini belirten Oğuz, şöyle devam etti:



"TSK'ya ait MİLKAR2U uçağı, Awacs yani Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK), karada konuşlu Koral, Redet gibi elektronik karıştırma sistemleri var. Bu araçlar, HSS'leri tespit edip, yerlerini ve frekanslarını buluyor. HSS'nin tipine göre saldırı belirleniyor. Kısa mı orta mı yoksa, elektronik mi? ona göre bir saldırı planı hazırlanıyor. Türkiye'de Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES) var. Personeller burda gerçeğe yakın bir şekilde tatbik ediyor. Hatta S300 radarımız da bulunuyor burda. Dolayısıyla, S300'e nasıl yaklaşılır personeller bunu biliyor."

Harekatta, elektronik harbin önemine dikkat çeken Oğuz şunları kaydetti:



"HİK uçağı olmasa, yer radar sistemleri olmasa, elektronik sistem olmasa, İHA-SİHA'lar giremez o bölgeye. Elektronik karıştırma yapmazsanız, oradaki SİHA, avcının talim hedefi olan "uçan ördeğe" döner. Çünkü SİHA'lar yavaş hareket eder, manevra kabiliyetleri yoktur. Dolayısıyla, hava savunma sistemi olan bir bölgede hiç bir destek vermeden İHA'ları soksaydık, patır patır düşürürlerdi.

UÇAĞI VURAN FÜZEYİ HİK UÇAĞI GÜDÜMLEDİ



HİK uçaklarımız yere bakarken yaklaşık 370 km menzilde, havaya bakarken 600 km menzilde tespit ve teşhis yapabiliyor. Bu kabiliyet çok önemli. Dün vurulan Su-24 savaş uçaklarında da HİK uçağımız önemli rol aldı. F-16'nın AİM-120 AMRAAM füzesini, HİK uçağımız güdümledi. Yani savaş uçağı, bombayı bıraktı, HİK uçağı hedefe yönlendirdi. F-16 uçağımız hedef haline gelmemek için karanlık bölgeye geçti. Savaş uçağı olmayan bir radar uçağı düşman uçağını vuruyor.

PANTSIR'IN FREKANSLARI KARIŞTIRILDI

MSB'nin servis ettiği bir görüntüde, Rus yapımı Pantsir S-1'in (Sa-22) vurulduğunu hatırlatan Oğuz, "Pantsir S1, ANKA SİHA'yı göremesin diye, Elektronik karıştırma desteği verildi. Üzerine kadar yaklaşıp yerli yapım mini akıllı mühimmat MAM-L'yi atarak, imha etti" dedi.

MİT VE ÖZEL KUVVETLER KOORDİNAT VERİYOR

Oğuz, Rejim hedeflerinin elektronik harbe uğratılmasının ardından, SİHA'ların yanı sıra topçu destekleri ile vurulduğunu belirtti. Oğuz, elektronik harp sistemlerinin tespitinin dışında sahadan MİT, Özel Kuvvetler, yerel istihbarat kaynakları vasıtasıyla elde edilen koordinatlarla da nokta atışı, operasyonlar yapıldığını kaydetti.

TSK'nın kullandığı mühimmatların kabiliyetine değinen Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok kabiliyetli mühimmatlarımız var. Ben buna mikro cerrahi operasyonu diyorum. Meskun mahalin içinden geçen konvoylar vuruluyor ve çevresindeki ne bir sivil ne bir ev ne de bir ibadethane vuruluyor. Taşıma kapasitesi kısıtlı olan İHA'lara koyduğunuz bu mühimmatlarla, tankları imha ediyorsunuz. Ki Suriye'de tank yok etmenin ne kedar zor olduğu biliniyor. Tankın en zayıf noktası üst kısmıdır, Havadan bu kabiliyetiniz olduğundan leblebi gibi tank vurabiliyorsunuz. Bugüne kadar 135 tank vuruldu İdlib'te. Orta büyüklükteki bir ülkenin tank envanterini TSK 3 günde vurdu.

F-16'LAR UZAKTAN VURUYOR

Uzaktan vuruş kabiliyetine sahip sistemlerden bahsediyoruz. Hassas güdümlü mühimmatların azami 1 ila 30 metre arasında tipine göre sapma olasılığı var. Dolayısıyla hassas güdümlü mühimmatlar çok sık kullanılıyor. Ayrıca, sınırımızdan çıkmadan F-16'ların atacağı uzun menzilli füzeler var. Güdüm kitlerinden tutun, 280 km'ye varan menzilli SOM gibi uzaktan atılabilecek sistemler de kullanılabiliyor."

İHA-SİHA PİLOTLARININ TECRÜBESİ ÇOK ÖNEMLİ

TSK'da görevli İHA ve SİHA operatörlerinin başarısına dikkat çeken Oğuz, "İHA-SİHA operatörlerinin tecrübe ve üstün çabaları var. Muhtemelen dünyadaki bir numaralı aktif ve unsur imha sayısına sahip filodan bahsediyoruz. ABD'nin bile önüne geçtiğimizi düşünüyorum son senelerde. Bu tecrübe çok önemli. Bu İHA'ların başında tecrübesiz ekip olsa başarısız olurduk. Suriye'nin en büyük zafiyeti de bu. Çok fazla personel kaybı yaşıyorlar ve yerine gelenler tecrübesiz. Ellerinde çok güzel Rus savunma sistemleri var ama tecrübesizliklerinden ve radar ağı içinde olmadıklarından başarısız oluyorlar. Tek başına bir faktör bir başarıyı getirmiyor. Bütün bunların birleşimi başarıyı getiriyor. Bu saydıklarımız pastanın dilimleri, biri eksik olsun, başarısızsınız demektir. Sistemlerin doğru birleşimi ve iyi bir kurmay akılla başarı geliyor."