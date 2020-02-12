Son dakika... Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'küfür' tepkisi

Son dakika haberine göre, İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ettiği iddia edilen küfür damga vurdu. AK Partili Güngören ve İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun oturduğu yerden “Kayak yaptılar” sözleri üzerine İmamoğlu’nun kendisine küfrettiği iddiası krize neden oldu.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da İmamoğlu'nun AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfrünü gündeme getirerek bunun kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Portakal konu hakkında "Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de. Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir" dedi.

İBB meclis toplantısında Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu’nun kayak tatiline gönderme yaptı. İmamoğlu’nun mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde küfür ettiği iddia edildi. İmamoğlu’nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu’na iletti.

İmamoğlu’nun yakın çevresine, “Bir anda boş bulundum. Kayak tatilim üzerinden bana operasyon çekiliyor” diye anlattığı belirtilen olay, AK Parti grubu ile İmamoğlu’nun arasını açtı. Küfürün muhatabı olduğu iddia edilen AK Partili İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, “Tevfik Göksu, Esenler’deki kentsel dönüşümle ilgili konuşurken, ‘Depremle ilgili ne yaptınız’ diye sordu. Ben de bunun üzerine ‘Kayak yaptılar’ dedim, ‘Kayak nasıldı’ diye bir ifadem olmadı” diye konuştu.

Aşıkkutlu, “Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Hemşerimiz tarafından böyle bir hakarete maruz kaldık. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu. Sonra kendisi de söylediği beyanı tasdik etti. Başkan, meclis bitiminde geldi, ‘5 dakika konuşabilir miyiz?’ diyerek beni makamına davet etti. Ben de ‘Uygundur’ diyerek gittim. O sözün bir anda ağzından çıktığını, üzgün olduğunu söyleyip özür diledi. Ben de kameralar önünde işlenmiş eylemin özrünün tenhada olmayacağını, meclis önünde hem şahsımdan hem meclisten özür dilemesi gerektiğini söyledim. Üzgün olduğunu beyan ediyordu, o ruh halini de tarafımıza yansıttı. İçerden üzgün olup olmadığını Allah bilir tabii.” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)