MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti
ABONE OL
09.10.2020 - 10:22 | | AA

Son dakika! AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti

Son dakika haberlere göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, 2015'te hakkında çıkan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemelerce reddedilmesinin, bu konudaki bireysel başvurularında Anayasa Mahkemesinin (AYM) yetersiz gerekçe sunmasının hak ihlali oluşturduğu, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu.

Son dakika! AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti

Terörist başı Gülen, avukatı aracılığıyla, 2015'te kendisi ve örgüt hakkında bazı gazetelerde yayımlanan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM'e başvurdu.

Ayrıca, bu konuda yaptığı ve kabul edilemez bulunan bireysel başvurularının, Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçeler içermesi nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan Gülen, mahkeme kararlarına karşı kendisine tarafsız ve bağımsız, başarı şansı sunan etkili başvuru yolu sağlanmadığını, başvuruların değerlendirilmesinde kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını iddia etti.

Başvuruları birleştirerek incelemeye alan AİHM, başvurunun tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik bölümünü özel hayatın korunması hakkı kapsamında değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin kararlarını da dikkate alan AİHM, Gülen'in söz konusu yazılar hakkında tazminat davası açmadığına ve suç duyurusunda bulunmadığına işaret etti.

"TAZMİNAT VE CEZA HUKUKU YETERLİ TEMİNATI SAĞLIYOR"

Türk tazminat ve ceza hukukunun başvuranın kişilik haklarını korumak için yeterli teminatı sağladığı ancak başvuranın kendisi hakkında ciddi iddialar içeren yazılarla ilgili bu yolları denemediği sonucuna ulaşan AİHM, başvurunun bu bölümünü iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurularda verdiği kararın temelsiz olmadığına hükmeden AİHM, bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçeler içermesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasını açıkça dayanaktan yoksun buldu, başvurunun bu konudaki kısmını da reddetti.

Mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmadığı iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun bulan AİHM, terörist başı Gülen'in, başvuruya konu süreçlerde kendisine ayrımcılık yapıldığı, etkili başvuru yolu sağlanmadığı şikayetlerini de iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

Sıradaki Haber