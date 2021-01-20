MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu yakalandı
ABONE OL
20.01.2021 - 19:44 | | DHA

Son dakika: FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle 2016'dan beridir firari olarak aranan 2 üst düzey örgüt sorumlusu, saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi', diğerinin de öğrencilerden sorumlu 'mahrem abla' pozisyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı.

Son dakika: FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, firari olarak aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için araştırma başlattı. Ekipler, yapılan ishtihbari çalışmalar neticesinde 2 üst düzey örgüt yöneticisi Y.M. ve K.M.'nin, Etimesgut ilçesindeki gaybubet evinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'MAHREM ABİ' VE 'MAHREM ABLA'

2016'dan bu yana kaçak yaşayan şüphelilerin, yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla kılık değiştirdikleri, sahte kimlik taşıdıkları ve bu sahte kimlikleri de sürekli değiştirdikleri saptandı. 2 şüphelinin de ByLock uygulaması üzerinden yaptığı örgütsel yazışmalar ortaya çıkarılırken, örgüt içerisinde K.M.'nin askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi', Y.M.'nin ise öğrencilerden sorumlu 'mahrem abla' pozisyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, K.M. ve Y.M.'nin üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu da tespit edildi.

SAHTE KİMLİK ÜRETİM MERKEZİ

Örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait çok sayıda örgütsel içerikli not, doküman, yüklü miktarda döviz, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca gaybubet evinin örgüt üyeleri tarafından sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da yapılan tespit edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dil' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz." diyerek "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmeler kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmeler kurtarıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet