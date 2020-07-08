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08.07.2020 - 10:53 |

Son dakika... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı!

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Sahilde davul zurna eşliğinde göbek attılarBursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü.
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