08.07.2020 - 10:53 |
Son dakika... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.