Son dakika... Fırtına kenti yıktı geçti! Temizlik yapan kadın yaralandı

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar, bazı binaların çatısını uçurdu. Kent merkezinde ise birçok apartmanın tavan şıngılları caddelere savruldu. Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki sitede ise 7 katlı apartmanın teras katının çatısı uçarak karşısındaki binanın 5 ve 3'üncü katlarının balkonuna ve park halindeki bir araca zarar verdi. Niksar ilçesinde ise bir evin yanında bulunan ahırın çatısı uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada zarar oluştu.

DUVAR ÜZERİNE YIKILDI

Kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi Bey Sokak'ta oturan Fatma Merve Akar (29), evinin arka tarafındaki bahçede temizlik yaptığı sırada metruk binanın duvarı rüzgarın etkisiyle üzerine yıkıldı. Aile fertlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Merve Akar tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ORDU'DA RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi, seralar da zarar gördü. Kabadüz Belediyesi'nce, ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, rüzgarın yanı sıra vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Kaya, "İlçemiz genelinde dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, elektrik arızaları ve yangın gibi olumsuzluk yasanmaktadır. Vatandaşlarımızdan bahçelerinde ateş yakılmamasını ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını rica ediyoruz. Tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz her türlü olumsuzluklara karşı hareket halindedir" dedi.