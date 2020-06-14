Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir.

Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı.