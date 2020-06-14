MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok
ABONE OL
14.06.2020 - 21:45 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir.

Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı.

 

Göçükten acı haber: 1 işçinin cesedine ulaşıldıOrdu’nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedine ulaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Sıradaki Haber