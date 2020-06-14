14.06.2020 - 21:45 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." dedi.
Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir.
Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı.