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21.10.2020 - 20:03 |

Son dakika... Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlıyor.

Son dakika... Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Hangi sistemi kurarsanız kurun mükemmel bir sistem yoktur. Her sistem gelişmeye muhtaçtır. Cumhurbaşkanlığı sistemi neden çıktı? Kararların hızlı alınamamasından, aşırı hantallıktan. Yeni sistemle beraber bunu sağlamış olduk. Yeni sistemde saatler içinde kararlar alınabiliyor. Şimdi içinde olduğumuzu koronavirüs sürecini düşünün. Eski sistem olsa şu an olduğumuz yerde olamazdık.

Son dakika... Fuat Oktaydan önemli açıklamalar



KARABAĞ KRİZİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sivillerin katledilmesine dünyanın sessiz kaldığını görüyoruz. Türkiye olarak ilk andan beri ifade ediyoruz. Azerbaycan davasında haklıdır, kendi topraklarını savunmaktadır. Ermenistan işgalcidir. Türkiye olarak sonuna kadar Azerbaycan'ın istediği kadar yanında olacağız. Karşınızda daha ateşkesin imzası kurumadan sivillere saldıran bir terör devleti var.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.
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