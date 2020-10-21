Son dakika... Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle...



Hangi sistemi kurarsanız kurun mükemmel bir sistem yoktur. Her sistem gelişmeye muhtaçtır. Cumhurbaşkanlığı sistemi neden çıktı? Kararların hızlı alınamamasından, aşırı hantallıktan. Yeni sistemle beraber bunu sağlamış olduk. Yeni sistemde saatler içinde kararlar alınabiliyor. Şimdi içinde olduğumuzu koronavirüs sürecini düşünün. Eski sistem olsa şu an olduğumuz yerde olamazdık.











KARABAĞ KRİZİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sivillerin katledilmesine dünyanın sessiz kaldığını görüyoruz. Türkiye olarak ilk andan beri ifade ediyoruz. Azerbaycan davasında haklıdır, kendi topraklarını savunmaktadır. Ermenistan işgalcidir. Türkiye olarak sonuna kadar Azerbaycan'ın istediği kadar yanında olacağız. Karşınızda daha ateşkesin imzası kurumadan sivillere saldıran bir terör devleti var.