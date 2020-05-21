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21.05.2020 - 13:32 | | İHA

Son dakika... Gaziantep'te bayram öncesi şok görüntü!

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken Gaziantep’te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.

Son dakika... Gaziantep'te bayram öncesi şok görüntü!

Türkiye genelinde düşüşe geçen vak’a sayıları bir yandan sevindirirken yerel bazda ise diğer illere göre Gaziantep'teki covid-19 vak’a sayılarında artış yaşanıyor. Vaka sayılarında önüne geçilemeyen yükselişe rağmen Gaziantep’teki vatandaşlar, kentte yapılan uyarı ve ikazlara kulak asmıyor.

Sokakları dolduran vatandaşlar, maske kullanımının sorunluğu olduğu bölgelerde maske kullanmasına rağmen sosyal mesafe kuralını unutmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler ise "Gaziantepliler coronaya kafa tutuyor" yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
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