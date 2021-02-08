08.02.2021 - 15:55 | | DHA
Son dakika... Genç kız Düden Çayı'nda balçığa saplandı
Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; 28 yaşındaki Hatem Önder isimli genç kız Düden Çayı'nda balçığa saplanıp mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Çayı'nda meydana geldi. Girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanan Hatem Önder'i fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Önder'i sudan çıkardı. Bir süre oturup dinlenen Hatem Önder, tedavi talebini kabul etmeyip, yürüyerek evine gitti.