Son dakika... Genç sevgilisi uğruna her şeyini sattı! 289 metrelik dehşet

Son dakika haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, 52 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç olayının üzerine gidildi. Müge Anlı, ailesinin günlerdir haber alamadığı Hamdi Kılıç ile ilgili acı gerçeği canlı yayında açıkladı. Müge Anlı, sevgilisinin İzmir'deki evinden kaybolan 70 yaşındaki adamın cesedinin ağaçta asılı olarak bulunduğunu duyurdu.

Kılıç'ın ölü olarak bulunduğu yer ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu. 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı, tüm parasını da bu kadının hesabına geçirdiği iddia edilmişti.

Müge Anlı, programın bugün yayınlanan bölümünde Hamdi Kılıç ile acı gerçeği aktardı. 70 yaşındaki Kılıç'ın cesedinin 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulunduğu öğrenildi. Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ise akıllarda birden çok soru işaretlerine neden oldu.

70 yaşındaki Kılıç'ın cesedi, son olarak görüldüğü genç sevgilisinin evinin yakınlarında bulundu. Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu ev arasında ise sadece 289 metre mesafe olduğu tespit edildi.

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.