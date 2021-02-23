23.02.2021 - 17:10 | | AA
Son Dakika: Geriye bu fotoğraf kaldı! Adana'da işçinin kahreden ölümü
Kahreden haber Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; bir inşaatta boya yapan işçi dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. İşte haberin ayrıntıları...
Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde tadilat yapılan 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Çetinkaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çetinkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.