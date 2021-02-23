Son Dakika: Geriye bu fotoğraf kaldı! Adana'da işçinin kahreden ölümü

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde tadilat yapılan 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Çetinkaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çetinkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





