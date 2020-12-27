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27.12.2020 - 11:06 | | milliyet.com.tr, DHA, İHA

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu

Gelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.

'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu
'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu
'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu
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Antalya’da dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ceza yiyen vatandaş, aynı günün akşamında polis ve zabıta ekipleri tarafından bir sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu. Misafirhaneye teslim edilen vatandaşla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi bulduk. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” açıklaması yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya’da polis ekiplerinin denetimleri sıkı ve aralıksız sürüyor. Bu kapsamda dün denetim yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi varyantlar kısmında denetim gerçekleştirirken, yasağı ihlal eden Ali Çiftçi’ye (32) 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı. Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın" sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap vermişti.

EKİPLERİN EVSİZ ADAMI BULMALARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haberin yayınlanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri Ali Çiftçi’yi bulmak için harekete geçti. Ekipler, Çiftçi’yi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki ara sokakta yere serdiği kartonun üzerinde uyurken buldu. Çiftçi ile ekiplerin o anları ise sosyal medya hesabı ‘Antalya Hakkında’ isimli sayfada yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan Çiftçi, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.

 

Son dakika... Gidecek yerim yok diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulundu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 'KABUL EDİYORUZ'

Emniyet Genel Müdürlüğü ise olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.

    Karısı oklava ile dövüp sokağa attı!Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.
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