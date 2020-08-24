Son dakika! Giresun şehidine anlamlı veda! Babasının ardından asker selamı

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, askeri erkan, kent protokolü, şehit eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ve şehit yakınları katıldı.

ŞEHİT BABASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Duaların okunduğu törende, şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi. Şehit eşi ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Eşi Hamide Çıtır, "Beni de yanına götür" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Erdem Çıtır'ın cenazesi, askerler tarafından omuzda taşınıp memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi. Şehit Uzman Çavuş Çıtır, Ordu'nun Çamaş ilçesinde saat 14.30'da düzenlenecek ceneaze töreninin ardından toprağa verilecek.

ŞEHRİ VURDU!

Giresun’da önceki sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış felakete neden oldu. Dereli ilçesi sağanak yağış nedeniyle adeta nehre döndü. İlçede park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Doğankent’e arama kurtarma çalışmalarına giden, içerisinde beş jandarmanın bulunduğu jandarma aracı, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde, 5 metrelik bir menfezin çökmesi sonucu suya gömüldü. Burada bir ekskavatör operatörü de kayboldu. Hurda yığınına dönen araç dün sabah saatlerinde iş makinesiyle çıkarıldı. İki jandarmanın da cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde kayıp 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor.

157 KİŞİ KURTARILDI

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yağmurun 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaştığına dikkati çeken Soylu, yağış sonrasında Dereli ilçe merkezinde suyun 2 metrenin üzerine kadar çıktığını belirtti. Soylu, “Dükkanların birçoğu yarısına kadar, birçoğu da tavana yakın yerine kadar toprak ve taş dolu. Depremde gördüm fakat bu başka bir şey. Dereli’de kullabılabilir durumda tek bir dükkan kalmamış. Devletimiz bütün gücüyle beraber inşallah hem buradaki yaraları saracaktır hem vatandaşımızın yanında olacaktır. Giresun Valiliği’ne acil ödenek olarak 9 milyon lira gönderdik” diye konuştu. AFAD’dan yapılan açıklamada 988 kişilik ekip ve 288 araç ile 157 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kapanan 118 köy yolundan 35’inin ulaşıma açıldığı ifade edilen açıklamada, elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köy ile 4 mahalleye enerji verilmeye başlandığı kaydedildi.

Bakan Murat Kurum da Doğankent’te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli’de 3 yıkık 152 az hasarlı, Yağlıdere’de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplam 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespit edildiğini kaydetti.

4 İLİ DAHA SAĞANAK VURDU

Giresun’un yanı sıra Ordu, Trabzon Rize ve Van’da da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanlar hasara yol açtı.

Rize’de iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan Hamide Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Jandarma ve AFAD ekipleri de mahsur kalan 15 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Trabzon’da yaklaşık 3 saat süren yağışın etkisini artırmasıyla Ortahisar ilçesindeki 5 noktada bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Ordu’da, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun geçtiği güzergahta meydana gelen heyelanlar hasara yol açtı. Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.

Van’da aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden olan selden dolayı, birçok ev ve hayvan ahırı hasar gördü. Sel nedeniyle onlarca küçükbaş ve kümes hayvanları da öldü.