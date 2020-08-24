24.08.2020 - 16:05 | | AA
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki felakette kayıp sayısını açıklarken, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi. Öte yandan afet noktasında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasarlı 24 evin yıkımına başlandı" ifadelerini kullandı.
Giresun'dan bir acı haber daha geldi. Gelen bilgilere göre can kaybı 8'e yükseldi. Tirebolu ve Dereli'de yaşanan sel iki ilçeyi yerle bir etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'dan yaşanan sel felaketinde yeni bir gelişmeyi açıkladı. Bakan Soylu, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." açıklamasını yaptı.