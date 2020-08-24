Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi

Giresun'dan bir acı haber daha geldi. Gelen bilgilere göre can kaybı 8'e yükseldi. Tirebolu ve Dereli'de yaşanan sel iki ilçeyi yerle bir etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'dan yaşanan sel felaketinde yeni bir gelişmeyi açıkladı. Bakan Soylu, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." açıklamasını yaptı.