01.07.2020 - 09:19 | | İHA
Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Sağlık Bakanı Koca açıklayacak
Son dakika gelen habere göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca toplantı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.
Kritik Bilim Kurulu toplantısını bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Türkiye Irak'a yardım eli uzattı! Tıbbi malzeme...Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamında Ankara'dan Irak'a gidecek olan tıbbi malzeme yardımını taşıyan uçak havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada uçağın hareket ettiği duyuruldu.