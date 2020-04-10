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10.04.2020 - 12:34 | | DHA

Son dakika... Gümrük kapısında ele geçirildi! Hepsini yurt dışına kaçıracaklardı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Son dakika... Gümrük kapısında ele geçirildi! Hepsini yurt dışına kaçıracaklardı

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, bir TIR'da yapılan kontrollerde, Fransa'ya götürülmek üzere ihracatı ön izne bağlı olan 767 bin korucuyu tıbbi maske ile dezenfektanlar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen Romanya plakalı TIR'ı kontrol eden gümrük görevlileri, içinde sargı bezi bulunduğu beyan edilen TIR'da, ön izin alınmadan Fransa'ya götürülen 767 bin koruyucu tıbbi maske, 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil, 4 bin 80 adet anti bakteriyel el dezenfektanı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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