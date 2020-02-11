Son dakika | Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.



Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.

TRABZON VALİLİĞİ ÇIĞ UYARISINI YİNELEDİ

Trabzon'da geçtiğimiz haftasonu etkili olan kar yağışı sonrasında geçtiğimiz günlerde çığ uyarısında bulunan ve bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yaşanan çığın ardından Trabzon Valiliği çığ uyarısını yeniledi.

Valilik'ten yapılan son açıklamada "Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı alan bölgemizde; meteorolojik tahminlere göre bu akşamdan itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak yağmur; 500-600 m üzeri yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Sağanak yağışlarla birlikte kar erimelerinin oluşturabileceği çığ ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.