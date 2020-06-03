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03.06.2020 - 17:29 | | DHA

Son dakika... Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü!

İstanbul Güngören’de 5 katlı binanın terasının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Son dakika... Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü!

Olay, saat 14.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Burada bulunan 5 katlı binanın teras kısmından alt kattaki balkona beton parçaları düştü. Balkonda da kısmi çökme meydana gelirken, kopan parçalar caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir araç, üzerine düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında trafiğe kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.

Mahalle sakini Deniz Mandacı "Bir ses geldi. Yukarıya doğru koştuk. Aşağıya moloz yığıldığını gördüm. Park halinde bir araba vardı. Arabaya doğru koştum. İçinde biri var mı diye kontrol ettim. Çok şükür içinde kimse yoktu. Yaralı olmadığına sevindik."dedi. Başka mahalle sakini Muhittin Kılıçer ise "14.00 sıralarında bir anda yukarıdan tuğlaların, sıvaların döküldüğünü gördük. Park halinde bir araç vardı. İçinde kimse yoktu. Aracın camları kırıldı. Yaralanan yok olmadı. Çökme sırasında yoldan geçen kimse de yoktu. Sevindirici tarafı oydu." diye konuştu

 

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