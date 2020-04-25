25.04.2020 - 21:43 | | AA
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık." bilgisini verdi.
MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamaMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bulunan Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.