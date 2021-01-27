27.01.2021 - 22:57 |
Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İlk adım tamamlandı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan aşı programının ilk adımı olarak tüm sağlık çalışanlarına aşılamanın yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;
Sağlık ordumuzun silahları hazırlandı. Girdikleri üstün mücadelede artık daha korunaklılar. Aşı programımızın ilk adımını sağlık çalışanlarını aşılayarak tamamladık.,
Sağlık ordumuzun silahları hazırlandı. Girdikleri üstün mücadelede artık daha korunaklılar. Aşı programımızın ilk adımını sağlık çalışanlarını aşılayarak tamamladık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2021