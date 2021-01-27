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27.01.2021 - 22:57 |

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İlk adım tamamlandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan aşı programının ilk adımı olarak tüm sağlık çalışanlarına aşılamanın yapıldığını açıkladı.

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İlk adım tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Sağlık ordumuzun silahları hazırlandı. Girdikleri üstün mücadelede artık daha korunaklılar. Aşı programımızın ilk adımını sağlık çalışanlarını aşılayarak tamamladık.,

Polonezköy'de ahırda yangın çıktıİstanbul Polenezköy'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok hayvanın öldüğü olduğu söylenirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.
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