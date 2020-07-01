Son dakika haberi: Bakan Koca 'dikkat çekici artış oldu' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor.

Türkiye tüm dünyada takdir toplamıştır.

Tedavi başarımız yüzde 2.57'ye kadar düşen ölüm oranımız tedbirlere uyum kabiliyeti dünyanın takdir nedenlerinden bazılarıdır.

Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık.

Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alabilecek artışlardır.

Yapmamız gereken gündelik hayatımızda tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor.

Covid 19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir.

Artışı kontrol altına alabilir. Hastalığın gündemden düşmesi mümkün.

Yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır.

Maske ve mesafe konusunda da yanlış kanılar bulunmaktadır. Virüsü belirtisiz şekilde taşıyorsak haberimizde olmadan hastalığı başkalarına bulaştırırız.

Maskenin zorunlu olduğu il sayımız 60'ın üzerindedir.

Günlük maskeler ertesi gün koruyucu özelliklerini kaybetmektedirler tekrar kullanılmamalıdır.

Maskemizi takarak kazandığımız üstünlüğü mesafeden ödün vererek kaybetmemeliyiz.

Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir.

Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.

Salgın boyunca nüfusa kıyasla vaka sayıların en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi anmak istiyorum; Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de iki hafta hiç vaka görülmemiştir.

Verdiğim illerin ayrıntılarını yarından itibaren bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilmelidir. Tatil için kalabalıktan uzak yerler seçilmelidir.

Son bir ayda pozitif çıkanların yaş ortalamasındaki düşüş dikkat çekiyor.

Entübe hastaların yaş ortalaması yükseliyor. Son bir ayda Kovid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor.

SORU CEVAP

Yarın için bildiğiniz gibi Hem Dışişleri hem Kültür ve Turizm bakanımız hem de bakan yardımcımız Almanya'ya gitmiş olacaklar. Tedaviyle ilgili bizim bildiğimiz gibi Bilim Kurulu'nun uyguladığı bir rehber var. Bu rehber çerçevesinde erken dönemde uyguladığımız ilacımız var. Biz bu ilacı dünyadan farklı uyguladık. Bütün dünya entübe olan hastada kullandı biz ise bu ilacı çok iyi bildiğimiz için erken dönemde kullanılmasının faydalı olduğunu söylüyoruz.

Kendi yayınlarımızı kendi vakalarımızla elde ettiğimiz sonuç erken dönemde bu ilacın faydalı olduğu.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılmasına zamanımız var bilim kurulunda bu konu bugün için gündeme gelmemiş oldu. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre bilim kurulunda tartışılır. Bu anlamda alınması gereken öneri olursa zaten bunu da paylaşmış oluruz. Okulun açılmamasına yönelik bir yaklaşım olmadı. Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız.

Toplam 153 bin kişi üzerinde bu çalışma yapılıyor. Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0.24. Bununla birlikte bildiğiniz gibi biz antikor taraması yapıyoruz aynı kişilere. Taşıyıcılığın yüksek olmadığını koruyuculuğun da yüksek olmadığını toplumsal bir bağışıklığın olmadığını ve bunu beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

İllerle ilgili gelecek hafta çalışmalar bitmiş olur.

AVRUPA BİRLİĞİ SINIR KARARI

Avrupa sadece hastanelerine sağlık kuruluşlarına solunum sıkıntısı ya da semptomu olanlar tarama yapıyor. Havalimanlarında, kapılarda sınırlarda, askerimizin celp dönemleri olmak üzere birçok alanda taramaları yapıyoruz, benzer taramaları Avrupa'nın yapmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın tedavilerini ücretsiz yapma çabası içerisindeyiz. Avrupa DSÖ direktörü önümüzdeki günler Türkiye'ye gelmiş olacak. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı biraz daha anlatma gayretindeyim. Eğer farklı bir yaklaşım yoksa bizi anlayacakları kanaatindeyim.

ÇİN'DE DOMUZLARDA TESPİT EDİLEN VİRÜS

Çin'de domuz gribi soyundan olduğu bilinen insana bulaşma potansiyeli olduğu bir virüsten bahsediliyor. Bu virüsün insandan insana geçtiğine dair bilgi yok. Biz Çin ile bu anlamda bilgi alışverişinde bulunuyor.

GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.

"Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullandı.