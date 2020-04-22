Son dakika haberi: Bakan Koca ‘salgın kontrol altında’ deyip corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.

Bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi ise bilerek, bilmeyerek tedbirleri tehlikeye atıyor.

Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda önemli bilgiler vereceğim.

Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım.

Corona virüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.

Türkiye'de son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 16.477 oldu.

Avrupa'daki ve Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırmak ilginç sonuç doğurmaktadır.

Ülkemiz çok iyi durumda. Her üç yataktan sadece bir tanesi doludur. Avrupa'da bütün yatakları dolu halde olduğu düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır.

Vakaların zatürre olma oranı düştü.

Türkiye'de ölüm oranı 2.3. En düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biriyiz.

Dünyada artan ama Türkiye'de stabilleşen tabloyu görüyoruz.

İngiltere'nin dünya ortalamasında ne kadar üstüne çıktığı görülmüş oluyor.

İtalya'da ise dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip. Sağlık altyapısı çöktüğü için burada vefat oranlarının çok yükseldiğini görüyoruz.

ABD ise diğer bütün ülkelerden farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalama yükseltti, bu altına düşme sonrası yeniden yükseliş içinde olduğunu görmüş oluyoruz.

Bizim yoğum bakım hasta sayımızda son günlerde düşüş olmakta.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka hastalığı olmayan kimseler. Tedbiri her yaş grubundan bırakmamak gerekiyor.

Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz.

Sokağa çıkma yasağını harfiyen uygulamalıyız.

Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları,sosyal ortamları,ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim.

SORU CEVAP

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI

Türkiye'de benzer şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun ve bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Önümüzdeki günler mutasyonla ilgili daha detaylı sonuçlar elimizde gelmiş olur. Bu mutasyonların varlığı söz konusu.

AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye'deki aşı çalışmaları daha önce de söylediğim şekliyle 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Dünyadaki gelişmeler ki bu anlamda insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bundan sonraki süreçte hem İngiltere'nin hem bizim bilim insanlarımızın bilgi alışverişi olacak. Aşı ile ilgili konuyu sorduğumuzda yarın için uygulanacağını her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının söz konusu olmadığını ifade ettiler.

NORMALLEŞME VE İKİNCİ DALGA TEHLİKESİ

Özellikle her defasında söylüyoruz, tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Bu dönemi özellikle bu kurallara uyma noktasında bir gayret içerisinde geçirelim diye söylüyoruz. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz.

Bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış haber ve biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilenmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik. Salgının beşinci ayına giriyoruz ve dünya bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış corona koduyla bilgilendirmeyi yapıyordu. PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu, bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci kod tanımlaması yapıldı.

ŞEHİR HASTANELERİNE İSTİHDAM

Bununla ilgili daha önce açıklamıştık 37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu. Bu sonuçlandı önümüzdeki günlerde de sağlık kuruluşlarımızda başlamış olacaklar.

Gençlerimiz haklı, büyüklerimiz haklı. Bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzere yasak öncesi pozitif oranı yüzde 38'lerden yüzde 17'ye kadar şimdi düştü. Bu ne kadar başarılı olduğunu, büyüklerimizi ne kadar koruduğunu gösteren çok önemli bir sonuç. Önemli bir döneme girdiğimizi vakanın artık azalış döneminde olduğunu, entübe edilen hastalarımızın giderek azaldığını bunu birçok hastanede çok rahat görüyoruz. Önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim diye düşünüldü.

HEKİM ADAYLARI

Dünyada birçok ülkede hekim ihtiyacı çok belirmişti. Salgının giderek kendisini şiddetli şekilde hissettirmesiyle. Şimdi çok rahat söyleyebiliriz sağlık kuruluşlarındaki kapasitemizin yüzde 30'larda olduğunu söylüyorum. Bu anlamda hekim açığımız var ama pandemiye özel bu anlamda ciddi bir sorunumuz olmadığını görüyoruz.

OKULLARIN AÇILMASI

Şu an erken dönemde erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor. "Ne zaman açılabilir, açılabilir mi?" sorularının cevabını zaman gösterecek.