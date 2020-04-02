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02.04.2020 - 18:44 |

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan taziye mesajı! Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Feriha Öz'ün vefatını Twitter'dan açıkladı ve taziye mesajı yayımladı.

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan taziye mesajı! Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun.

Son dakika haberi: Bakan Kocadan taziye mesajı Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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