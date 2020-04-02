Son dakika haberi: Bakan Koca'dan taziye mesajı! Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun.