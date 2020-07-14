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14.07.2020 - 18:56 | | DHA

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Eve dönerken dikkatli olalım

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Eve dönerken dikkatli olalım

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Eve dönerken dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar.

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