08.06.2020 - 14:37 |
Son dakika haberi: Bakan Varank'tan yerli aşı ve ilaç açıklaması
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemli “Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 'Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk' bilgisini verdi.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Çok güçlü bir ekosistemimiz bulunuyor. COVİD-19 platformu bu ekosistemin belki de en önemli parçası. Daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metotlar geliştirildi.
Kuluçka döneminde 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor.
Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk.
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