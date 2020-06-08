Son dakika haberi: Bakan Varank'tan yerli aşı ve ilaç açıklaması

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Çok güçlü bir ekosistemimiz bulunuyor. COVİD-19 platformu bu ekosistemin belki de en önemli parçası. Daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metotlar geliştirildi.

Kuluçka döneminde 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor.

Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk.

TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması, virüsün tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştirecek