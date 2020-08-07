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07.08.2020 - 22:32 |

Son dakika haberi: Bitlis'te 4.7 şiddetinde depremle sarsılsı

Son dakika haberine göre Bitlis'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde birçok deprem haberinin geldiği bölgedeki son deprem çevre illerden de hissedildi. 4 dakika sonra ise 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bakan Soylu depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Hasara yönelik ihbar yok" dedi.

Son dakika haberi: Bitlis'te 4.7 şiddetinde depremle sarsılsı

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.7 büyüklüğüne deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 2.3 km olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak belirtti.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan dört dakika sonra Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. 

Son dakika haberi: Bitliste 4.7 şiddetinde depremle sarsılsı

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bitlis’in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

 

 

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