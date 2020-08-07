Son dakika haberi: Bitlis'te şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan dört dakika sonra Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bitlis’in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.