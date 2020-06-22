MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi
ABONE OL
22.06.2020 - 19:22 | | İHA

Son dakika haberi: Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi

Son dakika haberine göre pazar günü sel felaketi yaşayan Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi. Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yarın saat 07.00'den 20.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.

Son dakika haberi: Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Son dakika haberi: Bursa için Meteorolojiden sarı uyarı geldi

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Haziran On Numara canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 932. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor

22 Haziran On Numara canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 932. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (23 Haziran) Metoroloji'den İstanbul hava durumu ve uyarısı

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (23 Haziran) Metoroloji'den İstanbul hava durumu ve uyarısı

Sıradaki Haber