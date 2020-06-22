22.06.2020 - 19:22 | | İHA
Son dakika haberi: Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi
Son dakika haberine göre pazar günü sel felaketi yaşayan Bursa için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi. Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yarın saat 07.00'den 20.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.