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19.03.2020 - 18:27 |

Son dakika haberi: Çin corona virüs aşısını buldu mu? Canlı yayında flaş açıklama

Çin İstanbul Başkansolosu Cui Wei CNN Türk'te corona virüsüyle ilgili olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in corona virüs aşısını bulduğu iddialarına ilişkin Wei "Deneme Nisan'da, ne zaman çıkacağı belirsiz" dedi.

Son dakika haberi I Wei açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi aralıkta Çin'in orta şehri Wuhan'da bazı sebebi belirlenmeyen zatürre vakaları ortaları çıktı. 1 Ocak'ta merkez hükümeti bu mücadeleyi müdahleye girdi. Ocağın ortalarında ülke çapında bu mücadeleye başladı. Wuhan şehri 11 milyon nüfuslu şehir karantina içine girdi.

19 Mart'tan itibaren 40 bin olan tıp personelinin büyük kısmı dönmeye başladı. Bugün 19 Mart bu saate kadar Çin'deki 0 görüldü.

(Çin corona virüs aşısını buldu mu?)

Deneme Nisan'da ne zaman çıkacağı belirsiz

Daha doğrusu tecrübesini tercih etmek istiyorum. Epey tecrübe aldık ve uygulama tedbirleri aldık. Bütün bunları aşamalı biçimde dünya ile paylaşmıyoruz anında dünya ile paylaşıyoruz. Çok şeffaf bir şekilde DSÖ ile ve DSÖ'nün profesyonel sistemiyle bütün devletlerle bunları paylaşıyoruz.

Biz DSÖ memurlarına defalarca söyledik. Çin 1 ay kazandı, 2 ay kazandı dünya için... Böyle yapın diye ama maalesef devletler hazırlıksız yakalandı. Türk hükümeti bence çok iyi bir şekilde davrandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Çok iyi davrandı. çok sağlam şekilde tedbir alınması lazım. Alınmazsa yayılacak. Almış oldukları uygulamaları iyi davrandı.

Çin corona virüs aşısını buldu mu? Canlı yayında flaş açıklamaÇin İstanbul Başkansolosu Cui Wei CNN Türk'te corona virüsüyle ilgili olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in corona virüs aşısını bulduğu iddialarına ilişkin Wei "Deneme Nisan'da, ne zaman çıkacağı belirsiz" dedi.
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