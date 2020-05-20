20.05.2020 - 11:02 |
Son dakika haberi: Çocuklara ikinci sokak izni başladı
Son dakika gelen habere göre; Çocuklara ikinci kez 4 saatlik sokak izni saat 11.00 itibarıyla başladı. İzin saat 15.00'te sona erecek.
Corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor.
65 yas üstü ve 20 yaş altı olanlar belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkabiliyor.
Bugün 0-14 yaş grubu saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkabilecek.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.