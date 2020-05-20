Son dakika haberi: Çocuklara ikinci sokak izni başladı

Corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor.

65 yas üstü ve 20 yaş altı olanlar belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkabiliyor.

Bugün 0-14 yaş grubu saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkabilecek.