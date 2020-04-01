Ä°stanbul Ãœniversitesi (Ä°Ãœ) Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Tufan TÃ¼kek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TaÅŸcÄ±oÄŸlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakÃ¼lte hastanesinde koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ±yla tedavi edildiÄŸini aktardÄ±.

TÃ¼kek, "HocamÄ±z bÃ¼tÃ¼n tÄ±p camiasÄ±nÄ±n hayranlÄ±kla izlediÄŸi bir isim. Kendisini Ã¶ÄŸrencilerine ve hastalarÄ±na adamaya devam etti. AsistanÄ±ndan Ã¶ÄŸrencisine kadar herkesin sevdiÄŸi bir ulu Ã§Ä±nar. Maalesef bir hastadan kapmÄ±ÅŸ olduÄŸu koronavirÃ¼s nedeniyle 15 gÃ¼nlÃ¼k yoÄŸun bakÄ±m mÃ¼cadelesi sonlandÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te inanÄ±lmaz bir Ã§aba gÃ¶sterildi." diye konuÅŸtu.

Prof. Dr. TÃ¼kek, TaÅŸcÄ±oÄŸlu'nun tedavisinin Ã§ok sayÄ±da uzman hekimin olduÄŸu bir kurul tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kaybedildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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