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06.04.2020 - 19:47 | | AA

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.

Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

"Virüs gücünü temas ortamından alıyor"

Öte yandan Bakan Koca, günlük test sayısının yakın zamanda 30 bini bulacağını belirtti.

İyileşen hasta sayısındaki artış hızının da devam ettiğini vurgulayan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son dakika haberi: Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi

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