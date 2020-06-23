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23.06.2020 - 20:21 | | AA

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Camileri cemaatle namaza açıyoruz

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Camileri cemaatle namaza açıyoruz

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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