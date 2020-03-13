Son dakika haberi | Dün NYT bugün BBC... Corona virüs haberinde skandal Türkiye fotoğrafı!

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.

BBC'nin bu olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdiği görüldü.

NYT DE SAÇMALAMIŞTI

ABD merkezli New York Times, dün internet sitesinde “Trump, Avrupa’dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı” başlıklı haberinde, Türkiye yasağa dahil olmamasına rağmen, Türkiye’den iki adet fotoğraf kullanmıştı.

Fotoğraflardan biri İstanbul’daki Kılıç Ali Paşa Camii’nin sterilizasyon çalışmalarını yansıtırken Türk bayrağının belli olduğu diğer fotoğrafta ise Taksim Meydanı’ndan. Haber sitesinin manşetinde kullanılan skandal iki fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet, “ABD Avrupa’yı koronavirüs nedeniyle yasakladı. Türkiye, yasaklı ülkeler listesinde dahi yok. Ancak başlığın altındaki fotoğraflar Türkiye’den. Böylesi durumlarda nedense bir anda Avrupalı oluyoruz” dedi.