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11.02.2020 - 18:16 | | AA / DHA / İHA

Son dakika haberi... Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları sürerken, son dakika kar tatili haberleri de gelmeye devam ediyor. İşte eğitime ara verilen ilçeler...

Son dakika haberi... Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeler haberimizde...

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Son dakika haberi... Eğitime kar engeli Tatil edildi


Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

 

 

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