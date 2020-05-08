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08.05.2020 - 06:05 | | DHA-İHA

Son dakika haberi: Esenler'de korkutan göçük! Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Gelen son dakika haberlerine göre; Esenler'de bir inşaatın bulunduğu sokakta çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Polis, sokağı kapatarak önlem alırken, itfaiye, AFAD ile Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de çökmenin yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Esenler'de çatlaklar oluşan yol ve istinat duvarı sabaha karşı tamamen çöktü. Çalışmalar gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Esenler'de korkutan göçük! Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Olay, Kemer Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımına devam edilen bir inşaatın bulunduğu 945. sokakta zeminde çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Sokak sakinlerin durumu polis, itfaiye ve AFAD'a haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika haberi: Esenlerde korkutan göçük Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...


Polis ekipleri, güvenlik amaçlı sokağı çift taraflı kapattı. Sokak ve çevre binalarda oturan vatandaşlar ise uyarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Ayrıca, Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. İncelemelerin sürdüğü sıralarında bazı vatandaşların evlerinden ayrıldığı görüldü.

Son dakika haberi: Esenlerde korkutan göçük Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Polis ekiplerinin sokakta sabaha kadar nöbet tutacağı öğrenilirken, çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.

TAMAMEN ÇÖKTÜ

Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince taliye edildi.

Son dakika haberi: Esenlerde korkutan göçük Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Öte yandan, yolun çökme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı.

Son dakika haberi: Esenlerde korkutan göçük Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

BÖLGEYE, ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.

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