Son dakika haberi | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar

Olay saat 09.00 sıralarında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı.

Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.