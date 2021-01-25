Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.

BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.