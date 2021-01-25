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25.01.2021 - 10:04 | | İHA/AA

Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile BUDO seferleri iptal edildi. Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor.

Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.

 

BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -  Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),  09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) -  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa  (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği  belirtildi.

 

 

 

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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