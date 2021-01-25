Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile BUDO seferleri iptal edildi. Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.
Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.
BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.