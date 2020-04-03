MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi I Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
03.04.2020 - 16:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi I Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi I Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Depoda suçüstü!

Depoda suçüstü!

Sıradaki Haber